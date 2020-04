Das Landratsamt, das Sozialministerium, die Corona-Hotline, ihren Berufsverband, verschiedene Hersteller, eine Bundestagsabgeordnete, das Bundesgesundheitsministerium und sogar das Beschaffungsamt der Bundeswehr: Wenn Chris Bergmann aufzählt, wen sie schon alles angerufen hat, um an Schutzkleidung, Schutzmasken und Schutzmaterialien für ihre Mitarbeiter zu kommen, muss sie manchmal selbst innehalten und gedanklich nachzählen. Die 51-Jährige betreibt in Borna bei Leipzig einen ambulanten Pflegedienst mit insgesamt zwölf Mitarbeitern. Bergmann ist nach eigenen Angaben „schon seit Wochen“ bis zu vier Stunden täglich damit beschäftigt, neben den normalen administrativen Aufgaben auf die Jagd nach Schutzmaterial zu gehen.

Das beschreibt sie in einer aufgeregten Mail an MDR SACHSEN - und auch am Telefon ist Bergmanns Verärgerung deutlich zu hören. Denn der Fachfrau war schon seit geraumer Zeit klar, was mit der Coronavirus-Pandemie auf ihre Branche und ihre Firma zukommt. Ihr Pflegedienst hat auch speziell für die Wundversorgung ausgebildetes Personal und Erfahrung und Expertise im Umgang mit multiresistenten Keimen. Dazu gehören entsprechende Schutzmaterialien - also Kittel, Handschuhe und medizinische Schutzmasken.