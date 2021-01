Die Brückenarbeiten sollen im Januar beginnen und Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Juli werden die alten Brücken abgebrochen und die neuen eingehoben. Die zehn Millionen Euro, die der doppelte Brückenneubau in Borna kostet, teilen sich Bund, Land, Stadt und Bahn, so Bahn-Sprecher Jörg Bönisch. Die Bahnhofssanierung in Borna soll 16 Millionen Euro kosten. Ab dem Baustart in diesem Jahr sollen neue Bahnsteige entstehen, die 17 Zentimeter angehoben werden, so der Bahn-Sprecher. Damit solle der Ein- und Ausstieg in die S-Bahnen erleichtert werden. Außerdem wird eine barrierefreie Personenunterführung gebaut.