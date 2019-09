Nach dem Tod eines Jungen in Bad Lausick fordern die Anwohner eine Sicherung des Mühlengeländes. Die Familie hatte den Elfjährigen am Freitag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet. Am Sonnabend konnte er nur noch tot aus dem Schacht eines Silos einer alten Mühle geborgen werden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Die Todesursache soll eine Obduktion am Montagnachmittag ergeben.

Bekannter Treffpunkt

"Der Ort des Unglücks ist hier allgemein bekannt", sagt die Bad Lausickerin Christina Hiebl. "Bei YouTube gibt es Videos vom Gelände, Kinder toben dort, Erwachsene treffen sich auf ein Bier." Die denkmalgeschützte Mühle ist in Privatbesitz und steht seit 1993 leer. Wie viele Anwohner habe Hiebl die Stadt bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass das Gelände vom Eigentümer nicht richtig abgesichert wird.

Trampelpfade weisen darauf hin, dass regelmäßig Menschen auf dem Gelände unterwegs sind. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Das bestätigen auch die Jugendlichen, die sich am Montagnachmittag an dem Gelände aufhalten. "Man kommt hier leicht rein. Gerade für die Jüngeren ist es ein Treffpunkt. Man sieht, wenn man hier Nachmittags vorbeiläuft, wie die hier in Gruppen stehen und warten, bis keiner guckt und dann schnell rein."

Mahnwache am Montagabend

Gemeinsam mit anderen Eltern, hat Christina Hiebl für Montagabend zu einer Mahnwache aufgerufen. Sie will damit ein Zeichen setzen. "Wir hoffen, dass wir damit den Besitzer erreichen. Dass das Gebäude entweder gesichert oder abgerissen wird." Die Zusammenkunft ist aber vor allem für die Hinterbliebenen gedacht. "Der Abend heute ist für die Kinder. Dass die eine Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen", betont Hiebl.

Spendenaktion für die Hinterbliebenen

Um die Familie zu unterstützen hat Hiebl außerdem eine Spendenaktion initiiert. "Jeder, der selbst Kinder hat, weiß, dass es das Allerschlimmste ist, sein Kind zu verlieren. Die Familie hat jetzt so viele Sorgen und so viel Kummer, da ist es eine Kleinigkeit dass man ihnen zumindest die finanzielle Last abnehmen kann, damit sie ihren Jungen in Ruhe und so wie sie es sich wünschen beerdigen können."