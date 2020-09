Der Bahnhof in Borna im Landkreis Leipzig soll modernisiert werden. Doch bevor der erste Bagger rollen kann, muss die Logistikfläche für die Baustelle eingerichtet werden. Doch dort wohnen noch spezielle Artgenossen: Zauneidechsen. Wie bereits am Bahnhof in Neukieritzsch müssen die besonders geschützten Reptilien nun umgesiedelt werden.

Mit Eimer und Kescher

Eine Idylle für Zauneidechsen herrscht zwischen der Bundesstraße 93 und den Bahngleisen am Bahnhof von Borna. Üppige Vegetation, dazwischen Steine, Gräser, Büsche. Alles, was das Eidechsenherz begehrt, sagt Eidechsen-Expertin Sandra Hahnwald vom Umwelt- und Projektmanagement der Deutschen Bahn. Die Reptilien genießen hier eine Art All-Inclusive-Urlaub, erklärt die Fachfrau MDR SACHSEN.



20 Tage lang hat sie zusammen mit ihrem Kollegen Thomas Weiß Zeit, auf Zauneidechsenjagd zu gehen, um die Fläche frei zu bekommen, damit dort die Baulogistik aufgebaut werden kann. Acht Tage waren beide schon im Einsatz und haben insgesamt 19 Tiere eingesammelt. Weit müssen die eingefangenen Reptilien nicht transportiert werden. Nur wenige Meter weiter, hinter einem dichten Zaun werden die Echsen behutsam wieder in die Freiheit entlassen. Wie viele Tiere noch auf der Fläche leben, kann Hahnwald nicht sagen.

Man sagt immer so, das Zehnfache von dem, was man sieht, ist dann auch wirklich dort vorhanden. Sandra Hahnwald Umwelt- und Projektmanagement der Deutschen Bahn

Mit Eimer und achtsamen Blick suchen Sandra Hahnwald und ihr Kollege Thomas Weiß die Fläche nach den sonnenhungrigen Zauneidechsen ab. Bildrechte: Jörg Bönisch/DB AG

Baustart am Bahnhof ist 2021 geplant

Im Frühjahr 2021 soll es dann mit den Bauarbeiten am Bahnhof in Borna losgehen. Geplant sind neue Bahnsteige. Diese sollen von jetzt 38 Zentimetern auf 55 Zentimetern erhöht werden, erklärte Bahnsprecher Jörg Bönisch.

Um den Bahnhof auch barrierefrei zu gestalten wird es eine neue Personenunterführung, einen Personentunnel geben. Jörg Bönisch Sprecher Deutsche Bahn AG