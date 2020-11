Auf der Autobahn 72 bei Borna hat es am Montagnachmittag einen schweren Autounfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in das Heck eines Lkw gefahren. Der Wagen habe sich überschlagen und sei auf dem Seitenstreifen zum liegen gekommen. Beide Insassen mussten mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.