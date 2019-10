Auf der A72 zwischen Borna und Rötha hat eine 74-Jährige am späten Dienstagnachmittag einen schweren Unfall ausgelöst. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, war die Seniorin als Geisterfahrerin auf den Autobahnabschnitt aufgefahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Ein nachfolgender Sattelzug und ein Motorradfahrer wichen der Kollision aus. Der Lkw kippte um, der Motorradfahrer rutschte in den Graben. Alle vier Fahrer erlitten schwere, teils sogar lebensbedrohliche Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden von 90.000 Euro.



Die Autobahn blieb für mehr als sieben Stunden voll gesperrt.