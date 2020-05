Am Samstagmittag habe die Waldziege schwer atmend in ihrem Gehege gelegen, erzählt Thomas Muhl, Geschäftsführer des Tierparks Geithain. "Sie wurde immer schwächer und der Tierarzt konnte nur noch den Tod feststellen." Offenbar hatte sie verschimmeltes Brot gefressen. Die sechsjährige "Dixie" ist bereits die dritte Thüringer Waldziege, die auf diese Weise gestorben ist. Zuvor verstarb auch ein Lama an einer Lebensmittelvergiftung.