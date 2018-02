In einer Asylunterkunft in Borna soll ein 33-jähriger Syrer seine Ehefrau getötet haben. Wie die Leipziger Staatsanwaltschaft mitteilte, ist gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden. Die Tat soll sich bereits am späten Sonntagabend ereignet haben. Die 24-jährige Frau sei in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Einzelheiten zur Tat wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.

Die beiden Kleinkinder des Paares sind nach Angaben des Landratsamtes in der Obhut des Jugendamtes. Pressesprecherin Brigitte Laux teilte MDR SACHSEN mit, dass nun nach Angehörigen der Kinder gesucht werde.

Ähnliche Fälle in Sachsen

Die Tat in Borna ist kein Einzelfall. Vor dem Leipziger Landgericht muss sich seit dieser Woche ein 39 Jahre alter Mann aus Afghanistan wegen Mordes verantworten. Er soll im August 2017 seiner hochschwangeren Ehefrau mehrere Messerstiche, darunter einen sofort tödlichen, zugefügt haben. Sie und das ungeborene Mädchen starben. Auch hier eskalierte der Streit in einer Asylunterkunft. Nach der Tat sprang der Mann vor den Augen seiner neun und elf Jahre alten Söhne aus dem Fenster im dritten Stock und verletzte sich schwer. Die beiden Kinder sind in Obhut des Jugendamtes und wachsen in einem Heim auf.

Im März 2017 verurteilte das Landgericht Görlitz einen 33-jährigen Afghanen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Er hatte aus Eifersucht seine 25 Jahre alte Ehefrau in einer Asylunterkunft in Hoyerswerda mit einem Kissen erstickt. Danach floh er mit den vier Kindern. Er konnte an der ungarisch-serbischen Grenze aufgegriffen werden.

