Feuer in der Eisenbahnstraße 18 Mieter in Leipzig über Weihnachten in Notquartieren

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Leipzig hat in der Nacht zu Sonnabend schwere Schäden verursacht. Die Feuerwehr musste insgesamt 18 Mieter retten, darunter auch drei Kleinkinder. Das jüngste Kind war vier Monate alt. Feuerwehrmänner brachten die Mieter aus dem Obergeschoss über eine Drehleiter in Sicherheit. Die Bewohner der ersten beiden Etagen wurden mit Atemschutzgeräten nach draußen gebracht. Zwölf Betroffene kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in mehrere Kliniken der Stadt. Auch ein leicht verletzter Feuerwehrmann musste am Brandort in der Eisenbahnstraße behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.