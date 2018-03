Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Volksmarsdorf ist eine Leiche entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Ein 32-Jähriger, der in dem Haus wohnt, wurde zudem wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Bei dem Feuer wurden in der Nacht nach neuesten Angaben 15 Menschen verletzt. Ein Mann befindet sich in kritischem Zustand. Das Feuer war am späten Abend im Treppenhaus ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Leipziger Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um einige Glutnester zu ersticken.