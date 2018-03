Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig werden heute die Ermittlungen fortgesetzt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kann das Gebäude in der Wurzner Straße noch nicht betreten werden. Gestern hieß es, ein Statiker müsse prüfen, ob das Haus überhaupt wieder genutzt werden kann. Solange bleibe alles weiträumig abgesperrt.