Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist gegen einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Syrer in ein Gefängnis gebracht. Ermittler hatten den Bewohner des Hauses am Karfreitag wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen. In dem Haus lebten überwiegend Ausländer.