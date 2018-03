Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Leipzig sind in der Nacht 17 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das Gebäude im Stadtteil Volkmarsdorf wurde von innen völlig zerstört und war zunächst nicht mehr begehbar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer entstand den Angaben zufolge am späten Abend im Treppenhaus und breitete sich schnell nach oben bis zum Dach und in die Wohnungen aus.