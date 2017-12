Dicke Rauchschwaden ziehen am Sonnabend über Leipzig-Gohlis: In der Georg-Schumann-Straße ist ein Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Meterhoch schlugen die Flammen aus den oberen Etagen und dem Dachstuhl des Hauses.

Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, steht das Haus leer und wird derzeit saniert. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Brandstiftung sei wahrscheinlich, so die Sprecherin. Ermittelt werde aber in alle Richtungen. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen. Bewohner angrenzender Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Anwohner in Gohlis-Süd und -Mitte wurden gebeten, wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.