Das ausgebrannte Mehrfamilienhaus in Leipzig ist derzeit nicht einsturzgefährdet. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, bleiben die Absperrungen rund um das Gebäude aber noch bestehen. Von der zerstörten Dachkonstruktion könnten Teile herabfallen, hieß es. Nach Angaben der Stadt ist der Hauseigentümer dafür verantwortlich, die Gefahrenstelle zu beräumen. Erst dann werde der Verkehr wieder freigegeben.

Nach dem Brand in der Nacht zu Karfreitag war bei Löscharbeiten die Leiche einer Frau gefunden worden. Ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr. Zu der Identität der beiden Opfer machten die Ermittler auch am Mittwoch keine Angaben, ebenso wenig zu den Hintergründen des Brandes. Ein 32 Jahre alter Bewohner war nach dem Feuer festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mann aus Syrien steht im Verdacht, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen Mord, versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung vor. Insgesamt 16 Menschen wurden bei dem Feuer verletzt.