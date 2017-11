Auf einen Mobilfunkmast der Leipziger Polizei ist ein Brandanschlag verübt worden. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, wurde das Feuer auf dem Polizeigelände an der Hans-Driesch-Straße in der Nacht zum Donnerstag entdeckt. "Der Mast wird nicht nur von der Polizei genutzt, sondern auch von anderen Mobilfunkanbietern. Wir gehen von Brandstiftung aus", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Menschen wurden nicht verletzt. "Der Brand hat keine gravierenden Auswirkungen auf die Polizeitechnik. Der Sachschaden ist aber umso größer, wahrscheinlich rund eine halbe Million Euro". Weitere Einzelheiten nannte die Polizei am Donnerstag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden.