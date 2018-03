Ausgebrannt: In der Nacht zum Mittwoch wurde auf Fahrzeuge der LVZ-Post ein Brandanschlag verübt.

Ausgebrannt: In der Nacht zum Mittwoch wurde auf Fahrzeuge der LVZ-Post ein Brandanschlag verübt. Bildrechte: MDR/News 5

Nach einem Brandanschlag auf mehrere Fahrzeuge des LVZ-Tochterunternehmens "Zeitungsbote" hat das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum die Ermittlungen übernommen. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, gibt es noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Im Internet ist derweil ein Bekennerschreiben aufgetaucht. In diesem werfen die Verfasser LVZ und Polizei "Zusammenarbeit" vor. Die LVZ hatte nach einem erneuten Übergriff auf die Ditib-Moschee in Leipzig ein Fahndungsfoto veröffentlicht. "Die Veröffentlichung dieses Bildes und die Kooperation mit den Bullen und dem faschistischen und massenmordenden Regime in der Türkei hat Konsequenzen", begründen die Verfasser die Anschläge auf die LVZ-Post.