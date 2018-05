Im Prozess wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes in elf Fällen hat der 29-jährige Angeklagte entgegen der Ankündigung seines Anwalts nun doch kein Geständnis vor dem Leipziger Landgericht abgelegt. Zuvor hatte Verteidiger Stephan Bonell bei MDR SACHSEN erklärt, sein Mandant wolle sich zu der Tat an sich bekennen, jedoch bestreiten, dass er die Gefährdung von elf Menschenleben billigend in Kauf genommen hätte.