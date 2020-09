Region Leipzig Bürgermeisterwahl in Markkleeberg und drei weiteren Kommunen

In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sind vier Kommunen auf der Suche nach einer neuen Bürgermeisterin bzw. nach einem neuen Bürgermeister. Gewählt wurde in Markkleeberg und Markranstädt im Landkreis Leipzig sowie in Elsnig und Wiedemar im Landkreis Nordsachsen. Im Ersten Wahlgang am Sonntag fiel bereits in zwei Kommunen eine Entscheidung.