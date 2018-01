Ein Bündnis gegen Wucher will gegen überhöhte Kreditzinsen und sinnlose Zusatzversicherungen von Banken vorgehen. Dazu wurde in Leipzig von den Verbraucherzentralen Sachsen und Hamburg sowie dem Institut für Finanzdienstleistungen (IFF) ein bundesweites Bündnis gegründet. Viele Verbraucher wüssten nicht, wann es sich um Wucher handelt und welche Rechte ihnen zustehen, erklärt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen. Dadurch gerieten immer wieder Verbraucher in ihrer finanziellen Not in die Schuldenfalle.