Der Fernbusterminal am Leipziger Hautbahnhof wird pünktlich zum nächsten Fahrplanwechsel am 22. März 2018 fertiggestellt. Das teilte die zuständige Baugesellschaft S&G Development mit Sitz in Leipzig und Frankfurt mit. Künftig sollen jährlich rund 60.000 Busse an den elf Haltestellen verkehren. Die neue Terminalhalle bietet zudem 700 Quadratmeter Fläche für den Einzelhandel. Neben Warteräumen wird es so auch kleine Läden für Snacks, Getränke und Zeitungen geben. Hinzu kommen Einrichtungen für die Vermietung von Fahrrädern und Autos sowie ein viergeschossiges Parkhaus mit 550 Stellplätzen. Die Gesamtkosten für den Bau betragen etwa 65 Millionen Euro.

Probephase Anfang 2018

Neben dem zukünftigen Busterminal entstehen zwei Hotels Bildrechte: S&G Development GmbH/ Gerber Architekten Dortmund Außerdem entstehen auf den insgesamt 11.000 Quadratmetern des Areals zwischen Brandenburger Straße und Sachsenseite zwei Hotels. Geplant sind ein 4-Sterne-Hotel mit knapp 200 Zimmern und ein 2-Sterne-Hotel mit 336 Zimmern.



In den kommenden Wochen geht der Fernbusterminal in eine Probephase. Ende März soll er dann in den regulären Betrieb übergehen. Das Parkhaus wird bereits Ende Februar in Betrieb genommen. Die beiden Hotels sollen 2019 fertig gestellt sein.

Gefahrenstelle Goethestraße

Die Situation für Fernbusreisende ist in Leipzig schon lange problematisch. Die bisherige Haltestelle an der Goethestraße, gegenüber dem Bahnhof, ist oft überlastet und birgt wegen des innerstädtischen Verkehrs Risiken für die Busreisenden. Wegen des Weihnachtsmarktes musste die Haltestelle in den vergangenen Wochen zudem in die Brüderstraße verlegt werden, was den Umstieg für Bahnreisende erheblich erschwerte.

Reiseunternehmen hält im Hauptbahnhof

Die unmittelbare Nachbarschaft zum Hauptbahnhof soll das Reisen in die Messestadt in Zukunft einfacher machen. Im Dezember ging bereits die Fernbusstation des Reiseunternehmers Polster & Pohl in Betrieb. Die Busflotte des Leipziger Unternehmens hat die ursprünglich für den Fernbusterminal vorgesehene Freifläche an den ehemaligen Gleisen 2 bis 5 auf der Westseite des Hauptbahnhofs erschlossen. Hier entstehen in den kommende Wochen noch windgeschützte Unterstände.

Quelle: MDR/lt