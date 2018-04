Mit Schirmchen, Charme und Melone Ostdeutsche Cocktailmeister in Leipzig gekürt

Ist das geschafft, werden die fertigen Cocktails zur Jury gebracht. Die sitzt in einem separaten Raum und hat keine Ahnung, was auf der Bühne passiert ist und wer welchen Drink hergestellt hat. Sie bewerten Gesamteindruck, Aroma, Geschmack und Innovation, erklärt Ernst: "Es ist ziemlich schwer, so einen Drink zu bewerten. Man muss seine Persönlichkeit und seinen Geschmack zurücknehmen. Es geht darum, ob er ausgewogen ist oder nicht. Fehlt Säure? Das sind fachliche Sachen, die da bewertet werden. So objektiv wie möglich."