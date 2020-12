Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat sich in einer Videobotschaft gemeldet und an die Stadtbevölkerung appelliert, weiterhin die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und die Abstandsregeln einzuhalten. In dem am Sonnabend auf der Stadtwebsite veröffentlichten Video sagte er, man müsse auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten und "die Backen zusammenkneifen". Er rechtfertigte außerdem die durch die Allgemeinverfügung in Kraft getretenen Einschränkungen wie das Ausschankverbot von alkoholischen Heißgetränken.