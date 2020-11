Die Demonstration der sogenannten "Querdenken"-Bewegung darf nun doch auf dem Augustusplatz stattfinden. Das entschied das Sächsische Oberverwaltungsgericht in der vergangenen Nacht. Damit sei die Verlegung des Versammlungsorts auf Parkplätze im Bereich Neue Messe hinfällig, teilte das Gericht in Bautzen mit. Mit diesem Beschluss des OVG sind Einschränkungen verbunden. So darf die Zahl der Teilnehmenden maximal 16.000 betragen. Weiterhin bestätigte das OVG die coronabedingten Auflagen, darunter das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die geplante Massendemonstration der Initiative "Querdenken" als unverantwortlich und unsolidarisch verurteilt. Das schrieb er in einem Facebook-Post am Freitagabend.

Wer die Schwächsten, die Gefährdung seiner Mitmenschen und seiner selbst im Blick hat, kann meiner Meinung nach nicht verantworten, mit Tausenden in diesen Tagen zusammenzukommen. Seine Meinung kann man auch anders äußern; und selbst wenn mir diese Meinung nicht passt, werde ich alles dafür tun, dass diese frei gesagt werden kann. Aber bitte nicht auf einer Massendemonstration in Zeiten einer gefährlichen Pandemie. Burkhard Jung Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat die Teilnehmenden der für heute geplanten Demonstrationen in Leipzig aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. Der CDU-Politiker sagte bei einer Digitalkonferenz, man dürfe demonstrieren und seine Meinung sagen, aber man dürfe keine Gefahr für sich und für andere werden. Es gelte der Mindestabstand und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Die Polizei werde die Regeln durchsetzen, so Kretschmer.

09:00 Uhr | 200 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen am Freitagabend

Einen Tag vor der geplanten großen Demonstration der Initiative "Querdenken" haben sich am Freitagabend in Leipzig rund 200 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Sie meldeten laut Polizei eine spontane Demo an, auf der sie gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestierten. Die Teilnehmer trugen keine Masken und hielten auch den Mindestabstand nicht ein. Ein Polizeisprecher sagte, es seien Video-Aufnahmen gemacht worden und es werde eine Anzeige gegen die Versammlungsleiterin gestellt. Zu einem Gegenprotest in Hörweite versammelten sich laut Polizei rund 100 Menschen.

Laut Polizeiangaben versammelten sich am Freitagabend etwa 200 Menschen auf dem Marktplatz. Hinzu kamen etwa 100 Gegendemonstranten. Bildrechte: Einsatzfahrten Leipzig / Eric Pannier