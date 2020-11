Im Rahmen einer sogenannten "Corona-Info-Bustour" haben sich am Sonntag erneut Menschen versammelt, um gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Kundgebung fand am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig statt und war angemeldet. Das bestätigte Stadtsprecher Hasberg auf Anfrage von MDR SACHSEN. Weitere Kundgebungen der gleichen Gruppe sind in Dresden und in Görlitz für Sonntag angekündigt.

Nach Angaben verschiedener Nutzer auf Twitter kamen mehrere Hundert Menschen zur Kundgebung in Leipzig, die mehrheitlich ohne Mund-Nasen-Bedeckungen und Mindestabstand, jedoch friedlich verlief. Einige Einsatzwagen der Polizei sowie Gegendemonstranten seien ebenfalls vor Ort gewesen.

"Desaster"-Wochenende in Leipzig - Kritik an Versammlungsbehörde

Kritik an der Genehmigung der Kundgebung im Rahmen der Bustour, die bereits Ende September vor dem Völkerschlachtdenkmal hielt und auch in anderen deutschen Städten präsent war, kam unter anderem vom Aktionsbündnig "Leipzig nimmt Platz". Dessen Vertreter Jürgen Kasek teilte am Sonntag mit, dass sich die Versammlungsbehörde die Fragen stellen müsse, warum die Maskenpflicht nicht durchgesetzt und Kundgebungen überhaupt beginnen dürften, wenn 90 Prozent der Teilnehmenden keine Maske trügen.