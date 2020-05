Jeder, der irgendwann einmal in Leipzig war oder dort studierte, kennt das größte kulturelle Zentrum, mitten im Herzen der Stadt: die Moritzbastei. Der frühere Studentenklub der Universität ist einer der wichtigsten Kulturbetriebe in Leipzig. Was viele nicht wissen, die MB arbeitet ohne institutionelle Förderungen. Wie viele freie Kulturbetriebe hat die Corona-Pandemie auch die Moritzbastei eiskalt getroffen. Trotz Kurzarbeit und heruntergefahrenem Betrieb laufen monatliche Kosten von rund 10.000 Euro auf. Geschäftsführer Mario Wolf befürchtet, dass es im Herbst für das Haus existenzbedrohend werden könnte.

"Das war ein hochemotionaler Moment"

Seit 17 Jahren ist Mario Wolf Geschäftsführer der Moritzbastei, doch so eine Krise hat der 54-Jährige noch nicht erlebt. Seit Mitte März ruht der Betrieb, die 47 sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter sind bis Ende des Jahres auf Kurzarbeit, die gut 50 Pauschalkräfte stehen seit zweieinhalb Monaten ohne einen Cent da. "Als wir das Haus von heute auf morgen schließen mussten, ich es den Mitarbeitern sagen musste, das war schon ein hochemotionaler Moment", erinnert sich Wolf, der damals – die Buchmesse als wichtige Einnahmequelle war gerade weggefallen – noch davon ausging, dass Ende Mai das schlimmste überstanden ist. "Die Bundesagentur hatte mir da aber schon geraten, die Kurzarbeit bis Ende des Jahres anzumelden." Mario Wolf sitzt im Innenhof der Moritzbastei Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Mit Kredit läuft es noch bis zum Herbst

Die vom Freistaat nun beschlossenen Lockerungen helfen dem Betrieb in der MB herzlich wenig. "Vom Geschäftsfeld sind 90 Prozent weiterhin verboten. Bei den zehn Prozent, die wir machen können, haben wir 25 Prozent Umsatz. Das ist nicht kostendeckend." Dennoch gibt es seit zwei Wochen einen Mittagsbetrieb, "um ein Zeichen zu setzen, dass wir noch leben". Dank kleiner Reserven konnte die MB bis Ende Mai noch selbst die Kosten decken. Mittlerweile lebt man von einem Kredit über 100.000 Euro von der Sächsischen Aufbaubank. Der ist zinslos und soll über den ohnehin umsatzschwachen Sommer helfen. Im September ist auch das Geld aufgebraucht. Man könne dann noch bis zu 300.000 Euro vom Soforthilfeprogramm beantragen, bei drei Prozent Zinsen. "Damit kämen wir zwar bis Ende des Jahres hin, aber die Hypothek wäre einfach zu groß. Wie sollen wir das zurückzahlen? In unserem Geschäftsbereich kann man diese Überschüsse kaum erwirtschaften. Das will ich auch meinem Nachfolger nicht mitgeben", so Wolf.

Kredite vom Land helfen den Clubs nicht