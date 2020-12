Die Not der Eltern scheint in Delitzsch groß zu sein. 350 Anträge sind allein über das Wochenende bei der Stadt eingegangen. Noch am Montag wurde dort geprüft, welche Familien wirklich Anspruch auf eine Notbetreuung haben.

In Oschatz ist man schon weiter, erzählt Ulrike Lösch, Amtsleiterin für Soziales: "Wir hatten die Informationen über die Gruppen der kritischen Infrastruktur schon am Mittwoch und Donnerstag. Und wir hatten auch schon einen Entwurf der Formulare. Darüber haben wir die Eltern informiert und sie konnten Einblick erhalten, wen es betrifft." Und so werden in dieser Woche in Oschatz 90 Kinder in den acht städtischen Kitas und weiteren Horten notbetreut. Das entspricht ungefähr den Zahlen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr.