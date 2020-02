Der Start der Leipziger Buchmesse in zwei Wochen ist durch den Ausbruch des neuartigen Coronavirus nach Veranstalterangaben bislang nicht in Gefahr. "Nach dem neuesten Stand wird die Messe wie gewohnt stattfinden", erklärte die Leipziger Messegesellschaft am Donnerstag auf Twitter. Das traditionelle Frühjahrstreffen der Buchbranche ist vom 12. bis zum 15. März angesetzt. Es werden rund 2.500 Aussteller aus 51 Ländern erwartet.