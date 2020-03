Viele Supermärkte und Dorgerien haben ihre Regeln noch einmal verschärft, um das Personal zu schützen. Schon vor der Tür wird versucht, überfüllten Filialen vorzubeugen. Servicekräfte lassen die Kunden nur stoßweise hinein. Das Schlangestehen vor den Supermärkten macht gerade der älteren Generation nichts aus. Eine Frau erinnert sich: "Was haben wir in DDR-Zeiten in Schlangen gestanden - ohne Abstand".

"Es ist Hochleistung, schon seit längerer Zeit", sagt eine Verkäuferin in einem Supermarkt in Leipzig. "Was ich nicht so toll finde", sagt sie außerdem, "ist, dass viele Familien geschlossen einkaufen gehen. Mutter, Vater, Kinder. Und dass die das so als Ausflug wahrnehmen." Was auffällt: Gerade Ältere nehmen die Abstandsmarkierungen an den Kassen nicht immer wahr. Ansonsten werde die Regelung gut angenommen. Und auch insgesamt lobt das Veraufspersonal: "Die Kunden sind schon verständnisvoll."