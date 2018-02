Nach 20 Jahren Kein großes Courage-Konzert mehr in Leipzig

In Leipzig wird es kein großes Courage-Konzert mehr geben. Das hat der Verein "Leipzig Courage zeigen" am Donnerstag bekannt gegeben. Die Entscheidung sei schon im November gefallen. Ein Konzert dieser Größenordnung sei für den Verein weder personell noch finanziell weiter verantwortbar, hieß es.

Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Irena Rudolph-Kokot, sagte MDR SACHSEN: "Die Kosten der Konzerte gingen in mehrere Zehntausende. Und es wurde in den Jahren immer teurer. Das waren durch Ehrenamt nicht mehr einwerbbare Spendenhöhen. Die ganze Vorfeldarbeit lastete hauptsächlich auf dem alten Vorstand - das waren vier oder fünf Mitglieder. Das ist nicht leistbar."

Außerdem, so Rudolph-Kokot, gebe es mit Blick auf den Einzug der AfD in den Bundestag neue Herausforderungen: "Wir haben in Sachsen die Situation, dass die AfD stärkste Kraft geworden ist. Die Antworten, die vor 20 Jahren gut waren auf den klassischen Nazi in Bomberjacke und Springerstiefeln, sind nicht mehr die Antworten, die heute gebraucht werden." Das Courage-Konzert wurde 1998 zum ersten Mal veranstaltet. Es wurde als Protest gegen einen Neonazi-Aufmarsch am Völkerschlachtdenkmal ins Leben gerufen.