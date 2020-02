Am Amtsgericht Eilenburg sind erst im April vergangenen Jahres sechs Verfahren zu den Krawallen in Connewitz von der Staatsanwaltschaft Leipzig übergeben worden. Bislang wurde nur ein Prozess geführt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Einen Grund, warum erst drei Jahre nach den Vorfällen die juristische Aufarbeitung in Eilenburg erfolgt, sieht der Direktor des Amtgerichtes, Norbert Schwarzer, vor allem in der Überlastung der Gerichte und Staatsanwaltschaften. "Wie so viele Gerichte sind wir auch überlastet", sagte Schwarzer im Gespräch mit MDR SACHSEN. Erst durch einen neuen Kollegen konnten die Geschäfte des Gerichtes so verteilt werden, dass nun alle Prozesse terminiert werden konnten. So werden am 17. März, am 7. April, am 21. April sowie am 5. Mai und 7. Juli die Geschehnisse von vor vier Jahren aufgearbeitet. Allen Angeklagten wird Landfriedensbruch, bzw. schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.