Den beiden Männern und einer Frau im Alter von 18, 19 und 21 Jahren wird vorgeworfen, am Morgen des 27. April dieses Jahres einen 60-Jährigen in dessen Wohnung in Torgau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und die Flüssigkeit anschließend in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer konnte durch den 60-Jährigen selbst gelöscht werden. Dieser erlitt durch das Vorgehen jedoch erhebliche Brandverletzungen und befindet sich noch immer in stationärer Behandlung.