In Delitzsch ist ein Pkw ins Schaufenster einer Versicherungsagentur gefahren. Der Inhaber des Geschäfts hatte das Fahrzeug erst noch beim Einparken beobachtet, bevor es plötzlich auf ihn zugefahren kam und in die Scheibe krachte, sagte Andreas Thaut dem MDR. Der ältere Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Laut Polizei hatte der Unfallverursacher Glück in mehrfacher Hinsicht: Weder in der Agentur, noch auf dem Fußweg wurden Menschen verletzt.