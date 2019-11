Bei einem Unfall auf der B184 bei Delitzsch sind am Freitagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war eine Autofahrerin in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Bundesstraße war mehr als drei Stunden voll gesperrt. Nach Informationen eines Reporters war die Autofahrerin mehr als eine Stunde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Zum Unfallzeitpunkt hatte es stark geregnet. An der Unfallstelle hatte es in der Vergangenheit immer wieder Unfälle gegeben.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Bildrechte: Tobias Junghannß