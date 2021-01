In Tiefensee, einem Ortsteil von Bad Düben, haben Unbekannte am Wochenende offenbar am Auto des AfD-Bundestagskandidaten René Bochmann Hand angelegt. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, waren am rechten Vorderrad des Wagens drei Radmuttern abgeschraubt worden, zwei weitere waren locker.