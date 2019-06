Brandbombe vom Bauernhof in Delitzsch gesprengt

Ein Sperrkreis von rund 600 Metern mussten Polizeibeamte am Montagabend in Delitzsch ziehen (Symbolfoto).

Ein Sperrkreis von rund 600 Metern mussten Polizeibeamte am Montagabend in Delitzsch ziehen (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Eine verrostete Hülse hat sich in Rödgen in Nordsachsen als Phosphorbombe entpuppt und am Montagabend einen Großeinsatz hervorgerufen. Das rostige Teil hatte auf dem Hof eines 61 Jahre alten Landwirtes zu qualmen begonnen. Zu Hilfe gerufene Experten von Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst entschieden, die Brandbombe kontrolliert zu sprengen. Die 15 mal 50 Zentimeter lange Bombe wurde auf ein nahe gelegenes Gelände der Bundeswehr transportiert. Rings um den Sprengort wurde ein 600 Meter weiter Sperrkreis eingerichtet. Nachdem alle Anwohner in Sicherheit waren, wurde die Bombe um 20:33 Uhr gesprengt.