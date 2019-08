Die Landesarbeitsgemeinschaft Imkerei und Landwirtschaft haben am Mittwoch in Beckwitz bei Torgau Landwirte ausgezeichnet, die sich besonders für den Schutz der Honigbiene engagieren. Der Harnisch-Hof in Harthau (Stadt Chemnitz), der Landwirtschaftsbetrieb Krätzschmar GbR von in Borna (Landkreis Leipzig) sowie die Saat-Gut Plaußig Voges KG in Leipzig können sich jetzt mit der Hoftafel "Im Honigbienenschutz engagierter Betrieb" schmücken.