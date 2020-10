Die Zukunft der Elbfähre zwischen Belgern-Schildau und Arzberg ist ungewiss. Karl-Otto Weck, Stadtratsmitglied in Belgern-Schildau, erklärt das Dilemma: "Unser jetziger Pächter, der Fährmann Werner Ruben, geht zum kommenden Jahr alters- und gesundheitsbedingt in den Ruhestand. Somit versuchen wir, die Stadtverwaltung und der Stadtrat, die Fähre wieder zu verpachten, was uns bis jetzt aber noch nicht gelungen ist." Bisher gebe es nur drei Interessenten, teilte die Stadt mit, jedoch noch keine konkrete Zusage.

Betrieb und Wartung der Fähre würden die Stadt pro Jahr rund 10.000 Euro kosten. Daher habe man sie an Werner Ruben verpachtet. Der 70-jährige gelernte Binnenschiffer betreibt die Fähre Belgern seit drei Jahren. Im Juni soll Schluss sein. Der stellvertretende Bürgermeister Ingolf Gläser ist besorgt: "Die Existenz der Fähre ist nicht gesichert. Wir müssen sehen, dass wir hier öffentliche Mittel bekommen, um sie weiter betreiben zu könne." Eine Aufnahme in den öffentlichen Personennahverkehr wäre denkbar oder Fördermittel für den umweltfreundlichen Betrieb der Längsseilfähre ohne Verbrennungsmotor.

"Sie ist auch ein Anziehungspunkt für die vielen Fahrradfahrer am Elbradweg", ergänzt Weck. Würde sie nicht mehr verkehren, bedeutet das einen nicht unwesentlichen Umweg, erklärt Gläser. "Es gibt zwei Brücken, eine in Torgau, eine in Mühlberg. Das sind jeweils etwa 15 Kilometer Umweg. Das kann man so nicht akzeptieren. Deswegen ist diese Fähre für uns sehr wichtig."