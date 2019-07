Zu einem Brand in einem Wohnblock musste die Feuerwehr Eilenburg am Donnerstagabend ausrücken (Symbolfoto).

Zu einem Brand in einem Wohnblock musste die Feuerwehr Eilenburg am Donnerstagabend ausrücken (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eilenburg im Landkreis Nordsachsen sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Das Haus wurde wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Insgesamt 34 Menschen mussten die Nacht zu Freitag in Notunterkünften oder bei Verwandten verbringen, sagte ein Polizeisprecher.