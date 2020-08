In Torgau und einigen umliegenden Gemeinden ist in der Nacht vorübergehend der Strom ausgefallen. Ein Unbekannter hatte kurz vor 2 Uhr Feuer an einem Hochspannungsmast gelegt und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Inzwischen ist die Versorgung wieder hergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.