Anonymer Brief Stadtgespräch: Bürgermeisterin von Bad Düben gegen Corona geimpft

Hauptinhalt

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster ist gegen Corona geimpft. Dass sie nicht zur Priorisierungsgruppe gehört, nimmt man ihr weniger übel. Eine Geschmäckle hat der Fall aber deshalb, weil die Impfung durch einen anonymen Brief bekannt wurde. Am Sonntag ist in der Kleinstadt Bürgermeisterwahl - einzige Kandidatin ist die amtierende Astrid Münster, die es nun bedauert, sich impfen lassen zu haben.