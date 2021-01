Peschel-Droske will wieder öffnen dürfen. Sie ist überzeugt, dass es mit den Hygienekonzepten gerade in den kleinen Läden vorher gut funktioniert hat. Auch Thorsten Rasenberger fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Er betreibt das Café Paradeplatz in Bad Düben. Seine Schaufenster hat er allerdings nicht verhängt. Das sei gar nicht nötig gewesen, erzählt er: "Wenn man an einer Gastronomie vorbeiläuft und reinblickt, ist es trostlos. Es sind keine Blumen, keine Speisekarten, keine Deko, die Tische sind zusammengestellt."



Rasenberger beschreibt vor allem die große psychische Belastung als Problem, das Hin und Her. Erst auf, dann wieder zu. Abwarten, sich nicht mehr gebraucht fühlen. Dazu kämen die Geldsorgen: "Man hat uns zum Beispiel voriges Jahr eine Mehrwertsteuerentlastung versprochen, wo man dachte: Mensch, da können wir Verluste wieder einfahren. Und dann hat man uns November und Dezember weggenommen. Was ist diese vorgegebene Hilfe gewesen? Nichts! Wir konnten uns das Weihnachtsgeschäft nicht erarbeiten."

Wo sonst Wolle und Gestricktes zu sehen ist, hängt heute ein Plakat im Schaufenster. Landeninhaberin Daniela Peschel-Droske darf seit Wochen ihren Laden nicht mehr öffenen - trotz funktionierendem Hygienekonzept, wie sie sagt. Bildrechte: Stefanie Peschel