In Torgau sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, sind die Schüler Geschwister. Sie besuchen im Torgauer Stadtteil Nordwest die Grund- und die Oberschule.

Für 39 Schüler und fünf Lehrer hatdas Gesundheitsamt bereits am Wochenende eine häusliche Quarantäne angeordnet. Sie werden alle auf das Virus getestet. Auch weitere Personen im Umfeld sollen getestet werden. So liegen nach Angaben des Landratsamtes bereits Befunde von zehn Lehrern vor, die allesamt negativ waren.

Unterricht und Hortbetreuung findet an der Schule in den nächsten Tagen ausschließlich im Klassenverband statt. Eltern sind gebeten worden, soziale Kontakte einzuschränken.

Die beiden infizierten Kinder zeigten keine Krankheitssymptome. Sie wohnten in einem von zwei Wohnblöcken in Torgau, wo es laut Landratsamt bereits etliche Quarantäne-Fälle gegeben hat. In diesem Zusammenhang sind die Geschwister getestet worden.