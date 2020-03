Doch nicht nur die wichtigen Informtionen zur Corona-Krise stehen in dem Brief. Kläring hat seine Mitmenschen in dem Schreiben direkt zum Helfen aufgefordert. Vor allem die älteren Mitbürger, die sich angesichts der Lage nicht vor die Tür trauen oder an ihre Wohnung gebunden sind, seien jetzt auf die Hilfe anderer angewiesen, sagt Kläring. Gleichzeitig appellierte er an diejenigen, die die Hilfe jetzt bräuchten.