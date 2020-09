An einer Grundschule in Torgau im Landkreis Nordsachsen gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Alle rund 120 Testergebnisse seien negativ, teilte das Landratsamt Nordsachsen am Sonntag mit. Am Donnerstag war der Fall des positiv getesteten Viertklässlers bekannt geworden. Daraufhin ließ das Gesundheitsamt am Freitag alle Schüler der 3. und 4. Klassenstufe sowie die Lehrer testen.



Um die Schüler der 1. und 2. Klasse zu schützen, durften ab Freitag alle betroffenen Schüler und Lehrer das Schulgebäude nicht mehr betreten. Auch für Montag ist nach Angaben der Schulleitung häusliche Lernzeit für die 3. und 4. Jahrgangsstufe vorgesehen. Erst ab Dienstag soll der Unterricht für alle nach Plan stattfinden.



Auch im Nachbarlandkreis Leipzig gibt es zwei Coronafälle an einer Schule. Am Gymnasium Markranstädt wurde das Virus bei zwei Schülern der zwölften Klasse nachgewiesen. 73 enge Kontaktpersonen der Betroffenen seien in Quarantäne, teilte der Landkreis Leipzig am Sonntag mit.