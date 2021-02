Der Landkreis Nordsachsen hebt am Sonnabend die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder auf. Wie das Landratsamt mitteilte, gelten ab dann wieder die nächtliche Ausgangssperre und der 15-Kilometer-Bewegungsradius. Weil der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an fünf Tagen in Folge überschritten wurde, seien diese Schritte notwendig geworden.

„Wir können zwar nahezu ausschließen, dass die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für das Ansteigen des Inzidenzwertes in unserem Landkreis verantwortlich sind“, sagte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. Er gehe aber davon aus, dass die sächsische Staatsregierung in der ab 8. März geltenden neuen Corona-Schutzverordnung andere Mittel zur Bewältigung der Pandemie finden werde, als die derzeit geltenden Einschränkungen.

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes lasse sich der aktuelle Anstieg des Inzidenzwertes auf eine Häufung von Positivfällen in Kitas zurückführen. Auch an Schulen würden immer wieder Einzelfälle auftreten, hieß es. Schwere Krankheitsverläufe gibt es den Angaben zufolge nicht. In der Statistik habe sich zudem der Corona-Ausbruch auf der Porsche-Baustelle in Leipzig bemerkbar gemacht. Zahlreiche Bauarbeiter sind laut Landratsamt in Nordsachsen untergebracht. Die Fälle werde deshalb dem Wohnort zugeordnet.