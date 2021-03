Kitas, Kindertagespflege-Einrichtungen und Grund- sowie Förderschulen in Nordsachsen bleiben vorerst weiter offen. Darauf haben sich der Freistaat Sachsen und der Landkreis Nordsachsen verständigt. Vor dem Hintergrund, dass am Montag eine neue Corona-Schutz-Verordnung greift und es außerdem kaum Infektionen an Schulen gebe, wird diese Regelung für Nordsachsen möglich, teilte das Kultusministerium mit. In der laufenden Woche wurden 15 Infektionen an Schulen in Nordsachen festgestellt, darunter zwölf bei Schülerinnen und Schülern und drei bei Lehrkräften.

Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen Der Landkreis wird noch einmal verstärkte Anstrengungen unternehmen, um eine weitere Ausbreitung des Virus gerade auch in Schulen und Kitas zu verhindern. Damit soll der Inzidenzwert gesenkt werden. Kai Emanuel Landrat Nordsachsen

Inzidenzwert von 143

Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung sieht eine Schließung der Einrichtungen vor, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb eines Landkreises oder einer Großstadt an fünf Tagen dauerhaft überschritten wird. Dies greife frühestens am 8. März.

Ausnahmeregelung

Allerdings trete am Montag eine neue Corona-Schutz-Verordnung mit neuen Regelungen in Kraft, die Auswirkungen auf die bisherigen Vorgaben habe, so das Kultusministerium. So soll es Ausnahmen von der automatischen Kita- und Schulschließungsregelung geben, wenn es einen konkreten Hotspot in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt gibt, der mit dem Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas nicht zusammenhängt oder sich abzeichnet, dass die Infektionszahl sinkt.

Kostenlose Schnelltests

Der Landkreis bekomme daher eine Schonfrist von einer Woche, um den Inzidenzwert unter 100 zu drücken. Dafür stehen unter anderem 25.000 kostenlose Schnelltests zur Verfügung. In Torgau können sich die Bürger ab Sonnabend im Kulturhaus und in Apotheken testen lassen.

Bildrechte: dpa Mit unseren Schnelltestzentren wollen wir erreichen, dass die sogenannten Corona-Schläfer möglichst schnell erkannt und dann in Quarantäne geschickt werden, um nicht noch weitere Kontaktpersonen anzustecken und die Inzidenz nach oben zu treiben. Deshalb appeliere ich an die Bürger: Lassen Sie sich testen! Romina Barth Oberbürgermeisterin Torgau