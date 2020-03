Ab Donnerstag sind in Sachsen zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen geschlossen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat das sächsische Kabinett am Dienstag erlassen. Sie gilt zunächst bis zum 20. April. Nun sind die Kommunen dafür verantwortlich, zu kontrollieren, dass die beschlossenen Maßnahmen auch eingehalten werden. Die Sprecherin der Stadt Eilenburg Katharina Eidner erklärt am Beispiel der nordsächsischen Kleinstadt, wie das funktionieren soll.