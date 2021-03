Sebastian Lenz ist der stellvertretende Vorsitzende des Kreiselternrats Nordsachsen. Er wünscht sich klare und vor allem rechtzeitige Ansagen darüber, wie es ab Montag weitergeht: "Im Prinzip weiß jeder, was kommen wird. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich daran kurzfristig noch etwas ändert. Nichtsdestotrotz heißt es von allen Seiten, insbesondere von den Schulen, aber auch von denen, die die Entscheidungen am Ende treffen, dass erst am Freitag final entschieden wird. Und Freitag, wie wir auch inzwischen wissen, wird dann irgendwann Freitagnachmittag sein. Das heißt am Ende des Tages dann viel zu kurzfristig."