Die Finanzierung der Agentur hat nun der Bundesrechnungshof in Frage gestellt. Das geht aus einem Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hervor, den das Internetportal Netzpolitik.org im Wortlaut veröffentlicht hat.



Demnach haben sich das Innen- und Verteidigungsministerium bei der Frage, was das Ganze kostet und wie viel Personal benötigt wird, verrechnet. So hatten die Ministerien angenommen, dass die Cyberagentur in den nächsten vier Jahren insgesamt 365 Millionen Euro benötigt, der Bundeshaushalt 2019 und der geltende Finanzplan sehen aber für diesen Zeitraum lediglich 222,5 Millionen Euro vor.



Umstritten ist auch, ob und wie sich die neue Cyberagentur an den rechtlichen Rahmen für die Gehälter im öffentlichen Dienst halten muss. Um hoch qualifizierte Spezialisten zu gewinnen, seien "marktübliche Vergütungen" nötig, forderten die Ministerien. Dennoch soll die Cyberagentur das so genannte Besserstellungsverbot anwenden. Damit bestehe ein Zielkonflikt, rügte der Bundesrechnungshof.



Das Innenministerium wollte sich zum Inhalt des Berichts vorerst nicht äußern. Zur finanziellen Ausstattung der Cyberagentur stehe man derzeit noch mit dem Haushaltsausschuss des Bundestages im Gespräch.